FC Barcelone : Raphinha fait le boulot face à Valence à la pause

Accueillir le 19e de la Liga pour (re)prendre trois points supplémentaires et porter à dix l'avance sur le Real Madrid, l'occasion était belle pour le FC Barcelone. Et les hommes de Xavi, privés ce dimanche de Gavi (suspendu), de Dembélé, Pedri et Lewandowski (blessés) face à Valence, ont vite montré qu'ils ne voulaient pas laisser passer une telle occasion .

En dépit d'un début de match timide, et de quelques contres mal négociés par Valence, le Barça a ouvert le score dès la 16e minute. Une passe millimétrée de Busquets à destination de la tête de Raphinha qui, au point de pénalty, devançait la sortie de Giorgi Mamardashvili et parvenait à la lober (1-0, 16e). Dans la foulée, les Catalans imposaient leur rythme, et leur jeu, et manquaient de peu de faire le break à la 24e minute lorsque au terme d'un rush de Balde, Raphinha, encore lui, enroulait du pied gauche aux vingt mètres sans parvenir à cadrer.

Seule autre situation à retenir de ce premier acte, une erreur, au pied et dans sa surface de Ter Stegen, qui offrait un ballon de but à Lino dont la frappe s'envolait dans le ciel de Barcelone. Le Barça devra vite faire le break en seconde période pour ne pas laisser la moindre opportunité à Valence de revenir dans le match.