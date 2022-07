FC Barcelone : Raphinha pique déjà le Real Madrid et lance le Clasico

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Auteur d'un but et de deux passes décisives lors de l'écrasante victoire cette nuit du FC Barcelone face à l'Inter Miami (6-0) en match amical, Raphinha, arrivé cet été en Catalogne en provenance de Leeds, a brillé pour ses débuts sous le maillot catalan.

"Nous sommes meilleurs que le Real Madrid"

Alors que le prochain match de préparation du Barça sera ce dimanche contre le Real Madrid à Las Vegas, le néo-Blaugrana n'a pas manqué de piquer le rival merengue. "Bien sûr que j’aimerais marquer contre le Real Madrid. Marquer donne toujours confiance et si vous le faites contre une équipe comme le Real Madrid encore plus. Pour moi, nous sommes meilleurs que le Real Madrid. Je suis très content de marquer mon premier but, les choses se sont bien passées. Je me suis senti très bien. J'espère pouvoir continuer comme ça."

🍿🍿🍿🍿🍿🍿 Six bona fide, highlight-reel-worthy goals pic.twitter.com/UmUsVSqeVM — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 20, 2022

Pour résumer Alors que le prochain match de préparation du FC Barcelone sera ce dimanche contre le Real Madrid, Raphinha, arrivé cet été en Catalogne en provenance de Leeds, a affirmé que le Barça était meilleur que la Casa Blanca.

Fabien Chorlet

Rédacteur