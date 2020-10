FC Barcelone – Real Madrid (1-3) : Lionel Messi tétanisé par le départ de Cristiano Ronaldo ?

Ronald Koeman lui-même l'a reconnu devant la presse récemment, Lionel Messi n'est pas dans la forme de sa vie. Cela s'est encore vu lors du Clasico perdu ce samedi par le FC Barcelone face au Real Madrid, où Messi ne s'est pas franchement mis en valeur.

Certes, l'Argentin a délivré une belle passe pour Jordi Alba avant l'égalisation catalane, et son crochet dévastateur sur Sergio Ramos aurait fait le tour du monde si Thibaut Courtois ne s'était pas interposé ensuite. Mais plus globalement, dans le jeu et face au but adverse, la Pulga n'a pas eu son influence habituelle.

Muet depuis le départ de CR7

Et cela dessine une vraie tendance lors des fameux Clasicos. En effet, voilà six duels face au Real Madrid où la légende du FC Barcelone n'a ni marqué, ni donné une passe décisive. Et cette disette correspond précisément au départ de Cristiano Ronaldo du Real Madrid jusqu'à la Juventus Turin. De là à dire que l'absence de son grand rival à réduit Messi au silence face au Real, il n'y a qu'un pas...