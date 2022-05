FC Barcelone, Real Madrid : Aubameyang met doublement Benzema à l'amende

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Auteur de 44 buts en autant de matchs disputés toutes compétitions confondues, l'attaquant du Real Madrid, Karim Benzema, réalise cette saison la meilleure saison de toute sa carrière.

Aubameyang n'a rien à envier à Benzema en 2022

Arrivé cet hiver au FC Barcelone, Pierre-Emerick Aubameyang a lui aussi de belles statistiques cette saison. Auteur de 11 buts en Liga depuis son arrivée en Catalogne, l'attaquant gabonais en a mis deux de plus que Karim Benzema depuis le 1er février février. Selon l'indicateur Opta, l'ancien joueur de l'AS Saint-Etienne est également le joueur avec le plus grand écart positif entre les buts inscrits et les Expected Goals, avec un bilan de +3,9 en championnat.

11 - Desde el 1 de febrero, @Auba 🇬🇦 no solo es el máximo goleador de @LaLiga (11) superando a Karim Benzema (9), sino que es el jugador de la competición con la mejor diferencia entre goles y Expected Goals (+3,9). Certero#FCBarcelona ❤💙 pic.twitter.com/0Iy7uJq9sN — OptaJose (@OptaJose) May 10, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur