FC Barcelone - Real Madrid : Benzema entre dans l'histoire, le Barça y retourne de triste manière

FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Pas évident que la majorité des spectateurs présents hier soir au Camp Nou ait pensé à cet affront. Trop loin, trop ancien, pour que le Dinamo Kiev revienne à l'esprit des plus chauds partisans du FC Barcelone. Et pourtant. En s'inclinant hier soir, en demi-finale de la Coupe du Roi, sur le score de 4-0 contre le Real Madrid, le Barça a concédé sa plus lourde défaite depuis....novembre 1997 ! Face au Dinamo Kiev.

Comme vous le savez, Karim Benzema, avec son triplé inscrit, a grandement contribué à ce saisissant revers des joueurs catalans. Un Benzema qui est entré un peu plus dans l'histoire en devenant, comme le rappelle le compte twitter Stats de Foot, "le 2e joueur du Real Madrid à inscrire un triplé contre le FC Barcelone au Camp Nou après Ferenc Puskas le 27 janvier 1963." Soixante ans, déjà.