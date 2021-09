FC Barcelone, Real Madrid : du renfort attendu au Barça, Madrid déjà dingue de Camavinga

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

AS : « Nouvelle ère »

A l'image d'Eduardo Camavinga, figure de proue du nouveau projet arrivé à la fin du Mercato, le Real Madrid est en train de réussir son rajeunissement selon AS qui met en avant les montées en puissance d'Eder Militao, Vinicius, Rodrygo ou encore Valverde. « Sur les 25 joueurs de l'équipe, 12 ont 26 ans ou moins », rappelle AS. Il est aussi question de l'avenir de Koeman « de plus en plus affaibli » au Barça où certains dirigeants réclament sa destitution. « Joan Laporta ne croit pas en lui mais le maintient pour l'instant ».

?￯ᄌマ Esta es nuestra #PortadAS de hoy, viernes 17 de septiembre

Marca : « Garçon intelligent »

L'ancien Rennais est aussi à l'honneur dans l'autre grand quotidien de Madrid. « Camavinga réussit des débuts fulgurants à Madrid », écrit Marca qui souligne la qualité de l'adaptation express du milieu de 18 ans. « En à peine 34 minutes, il a gagné la paroisse blanche avec un but et une passe décisive. Le milieu français confirme ses meilleures dispositions. Une titularisation est son prochain objectif ».

SPORT : « Renforts imminents »

Du côté du Barça et de Sport, on semble croire aux renforts « de luxe » internes avec les retours annoncés d'Ansu Fati et Ousmane Dembélé... transfuge de l'infirmerie. Le média revient également sur le budget annoncé pour la saison et évoque l'absence de quatre mois de Martin Braithwaite, passé par la case opération.

Mundo Deportivo : « Ansu, seulement le Barça »

D'Ansu Fati, il est aussi question à la Une de MD. On assure que le numéro 10 et remplaçant désigné de Lionel Messi souhaite absolument rester et qu'en concertation avec son agent Jorge Mendes, il va accepter une baisse de salaire pour rester et « triompher au club ». Le média catalan parle aussi de l'approbation d'un budget de 765 M€ au Barça pour la saison 2021-22.