FC Barcelone, Real Madrid : la Super League enterrée après le départ de la Juventus ?

On aimerait écrire que cette fois, c'est la bonne, que la Super League est morte et enterrée. Mais vu comme Florentino Pérez s'y accroche, ce n'est pas possible. Pourtant, ce mardi, le projet de ligue privée porté par le Real Madrid et le FC Barcelone a encaissé un nouvel uppercut sous la forme du retrait de la Juventus Turin, qui était la troisième force vive quand Andrea Agnelli en était le président. Mais le dirigeant a dû renoncer à sa fonction suite au scandale des fausses plus-values. Et la Juve, condamnée par les autorités italiennes (10 points de pénalité en Serie A) et mise sous pression par l'UEFA, qui menace de l'exclure de ses compétitions, a décidé de faire profil bas. Donc de dire adieu au plus controversé des projets.