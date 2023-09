FC Barcelone, Real Madrid : le Barça la jouera Rock'n Roll lors du Clasico

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Oui, les Rolling Stones demeurent plus que jamais le groupe de Rock le plus connu encore en exercice. Une légende même, au même titre que leur logo, bien connu, avec une langue tirée et deux lèvres rouges. Le rapport avec le ballon rond ? Il faut chercher, on vous l'accorde. Mais c'est bel et bien ce logo qui sera présent sur les maillots du FC Barcelone lors du prochain Clasico face au Real Madrid, comme l'indique la RAC 1 depuis quelques heures.

Sortie de l'album

Un choix étonnant qui provient du deal entre le club catalan et son sponsor, Spotify, le service de streaming suédois. A noter que la date de cet événement n'a pas été choisie au hasard puisque c'est justement le 20 octobre prochain que le nouvel album des Stones sortira. Soit huit jours avant le Clasico.

🔵🔴 El Barça ja ha decidit el logotip musical que lluirà a la samarreta del clàssic: els Rolling Stones



✍️ #TuDiràs @EsportsRAC1 https://t.co/eeItn9Qch7 — RAC1 (@rac1) September 12, 2023

