FC Barcelone, Real Madrid : le club contre-attaque après la vidéo polémique de Vinicius Jr

Le club catalan a relayé une vidéo tournée par un supporter de l'Atlético dans les tribunes du stade du Real au cours du Clasico en Coupe du Roi cette saison. Le défenseur uruguayen y a été traité de "singe de m...". Moche et forcément répréhensible, même si l'heure devrait être davantage à l'union sacrée contre un fléau de notre société plutôt qu'à la délation...

¿Cómo?

¿Gritos de “macaco de mierda” a Araujo en el Bernabéu?



No puede ser posible, debe tratarse de un error… Si a mi me dijeron que la afición madridista no es racista



¿Por qué razón no ha habido campaña contra esto?

Ah, no se llama Vinicius Jr

