FC Barcelone, Real Madrid : les deux géants font un nouveau pas vers la Super League

Dans cinq semaines, la cour de justice européenne rendra son verdict dans le procès intenté par les organisateurs de la Super League à l'UEFA pour position de monopole sur les compétitions footballistiques. Si le jugement est favorable, le FC Barcelone et le Real Madrid pourront alors lancer leur épreuve, qu'ils jurent avoir repensé et qui n'entrerait pas en concurrence avec les championnats nationaux. Mais en attendant ce verdict, chacune des actions des deux géants peut être interprétée comme un rapprochement vers le lancement de la Super League.

Et pourtant, Pérez et Laporta se font la guerre !

Et justement, ce mercredi, on apprend que Florentino Pérez et Joan Laporta ont démissionné du conseil d'administration de la Fédération espagnole. Les deux hommes sont pourtant en conflit ouvert depuis le Superclasico d'il y a trois semaines, auquel Pérez n'a pas assisté après qu'un des lieutenants de Laporta a écrit un message très dur envers Vinicius Jr sur les réseaux sociaux. Il y a aussi l'affaire Negreira qui pourrit la relation entre les deux hommes. Alors, une action commune comme cette démission pourrait-elle exister sans avoir un rapport avec la Super League ?

