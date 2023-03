FC Barcelone - Real Madrid : les Blaugrana fanfaronnent avant le Clasico, le verdict est tombé pour Benzema !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Sport : "Si nous gagnons, champions !"

On commence par la presse catalane et Sport, qui annonce que les joueurs du FC Barcelone pensent qu'ils seront champions d'Espagne s'ils battent ce dimanche (21h) le Real Madrid.

🗞️ | #PortadaSPORT



🔴 "Si ganamos, ¡campeones!"

🙌 El Barça vuelve a ganar el Europa

🙌 El Barça vuelve a ganar el Europa

🇪🇸 De La Fuente llama a dos del Barça

Mundo Deportivo : "Cadenas Araujo'

Mundo Deportivo s'attarde également sur le Clasico entre le Barça et le Real Madrid et met en lumière Ronald Araujo, qui est devenu le pilier de la défense blaugrana.

Marca : "La Liga passe par le Clasico"

Du côté de la presse madrilène et de Marca, on annonce que Karim Benzema, touché au tibia juste après avoir marqué le but de la victoire du Real Madrid face à Liverpool (1-0), en 8e de finale retour de la Ligue des Champions, devrait bien tenir sa place lors du Clasico.

AS : "Un enfer pour aller au paradis"

Enfin, AS préfère surtout s'attarder sur le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions où la Casa Blanca a hérité de Chelsea et devra défier Manchester City ou le Bayern Munich en cas de qualification en demi-finale. C'est donc un parcours plus que périlleux qui attend les hommes de Carlo Ancelotti en C1.