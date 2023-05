FC Barcelone, Real Madrid : les joueurs du Barça ont commenté la déroute madrilène face à City

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Le malheur des uns ferait-il le bonheur des autres ? Pas toujours. Mais si l'on se fie aux informations du quotidien espagnol AS, la gifle reçue par le Real Madrid, hier soir sur le terrain de Manchester City (0-4), a été suivie de près par les joueurs du....FC Barcelone.

Ainsi, sur le groupe WhatsApp des Catalans, on aurait lourdement insisté sur le "désordre" que constitue le score et la prestation des hommes d'Ancelotti. D'autres, toujours selon AS, auraient vu un point commun entre la domination outrancière de City et celle du Barça en finale de la Supercoupe d'Espagne.

Rien de très méchant, donc, mais des Catalans aux aguets pour commenter une défaite cuisante de l'ennemi juré.