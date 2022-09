FC Barcelone, Real Madrid : Lewandowski a égalé un record de Ronaldo

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Après son premier match officiel sous les couleurs du Barça, au Camp Nou contre le Rayo Vallecano (0-0), l'inquiétude était de mise au sujet de Robert Lewandowski. Lent, emprunté et en manque de réussite, le Polonais était apparu à contre-courant de ses partenaires. Mais dès la semaine suivante, sur la pelouse de la Real Sociedad (4-1), tout est rentré dans l'ordre avec un doublé. Un autre a suivi contre Valladolid (4-0).

Et hier, l'ancien canonnier du Bayern Munich a encore frappé à Sanchez-Pizjuan contre le FC Séville (3-0). Avec cinq buts lors de ses quatre premiers matches, il a montré que son talent pouvait s'exporter au-delà de la Bundesliga. Et surtout, il a rejoint Cristiano Ronaldo (en 2009 avec le Real Madrid) et Radamel Falcao (en 2011 avec l'Atlético), seuls autres joueurs à avoir atteint un tel total lors des quatre premières journées de leur aventure espagnole. Deux joueurs ayant laissé une empreinte indélébile dans leurs clubs respectifs.