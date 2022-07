FC Barcelone - Real Madrid : Lewandowski veut jouer le Clasico, incertitude pour la présence de Benzema

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Sport : "Crack Lewandowski"

Comme souvent ces derniers jours, Robert Lewandowski fait la Une des quotidiens catalans dont celle de Sport. Présenté ce mercredi à la presse à Miami, l'attaquant polonais a notamment confié qu'il était prêt à jouer dès maintenant et qu'il voulait faire ses débuts avec le FC Barcelone ce samedi face au Real Madrid en match amical.

#PortadaSPORT🗞



⭐CRACK LEWANDOWSKI



🔴👋 La Roja cae en la prórroga y se despide de la Eurocopa https://t.co/OdViFGiBM3 — Diario SPORT (@sport) July 20, 2022

Mundo Deportivo : "Je suis là pour gagner"

Même son de cloche du côté de Mundo Deportivo, qui met en lumière les ambitions de Robert Lewandowski avec le Barça. "J'espère pouvoir marquer beaucoup de buts et apporter ce qui est nécessaire pour que l'équipe gagne des matchs. Je suis très content et c'est mon nouveau défi. Dans le football, il faut toujours avoir faim et je maintiens cela, c'est ma mentalité. Pour marquer des buts et gagner des matchs, je suis au bon endroit."

Marca : "La tête haute"

Du côté de la presse madrilène et de Marca, on revient sur la défaite ce mercredi soir de l'Espagne face à l'Angleterre (2-1 a.p) en quart de finale de l'Euro féminin 2022.

AS : "Fières"

Pareil du côté d'AS, qui consacre par ailleurs un encadré sur Karim Benzema. L'attaquant français, qui a eu des jours de repos supplémentaires, a rejoint ce mercredi ses coéquipiers du Real Madrid à Los Angeles. On ne sait pas encore s'il sera présent pour le Clasico face au Barça.