FC Barcelone, Real Madrid : on connaît les dates des Clasicos 2021/22 en Liga

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les chiffres de la saison 2020-2021 d'Antoine Griezmann

Après le sacre de l'Atlético Madrid au printemps, le Real Madrid et le FC Barcelone vont tout faire pour remporter à nouveau la Liga. Leur affrontement sera, comme toujours, décisif dans la course au titre. Et depuis quelques minutes, on sait quand les deux clubs les plus prestigieux de la planète s'expliqueront au Bernabeu et au Camp Nou.

Le premier choc suivi par la planète entière aura lieu en Catalogne le 24 octobre. Le match retour est programmé pour le 20 mars. Deux dates que les passionnés de football ont déjà coché dans leurs agendas !

𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹: 𝗘𝗹 𝗖𝗹𝗮𝘀𝗶𝗰𝗼 𝗳𝗶𝘅𝘁𝘂𝗿𝗲𝘀, 𝟮𝟬𝟮𝟭-𝟮𝟮 🇪🇸



Barcelona v Real Madrid

📅 October 24, 2021



Real Madrid v Barcelona

📅 March 20, 2022 — Goal (@goal) June 30, 2021