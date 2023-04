L'offre du Barça pour Xavi dévoilée, bon présage pour Benzema avant Real Madrid - Chelsea

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Sport : "Lewandowski veut Messi"

On commence cette revue de presse espagnole par Sport, qui fait sa Une sur les déclarations de Robert Lewandowski sur le possible retour de Lionel Messi au FC Barcelone. L'attaquant polonais n’a pas masqué son envie de jouer avec la Pulga la saison prochaine. Par ailleurs, le quotidien catalan s'attarde sur la rencontre qui a eu lieu ce mardi entre Xavi et la direction du Barça pour la prolongation de l'entraîneur espagnol. Une prolongation de deux ans, soit jusqu'en juin 2026, est évoqué.

Mundo Deportivo : "J'espère jouer avec Messi"

Même son de cloche du cloche du côté de Mundo Deportivo, qui relaie, par ailleurs, l'information de la Cadena COPE selon laquelle le président blaugrana, Joan Laporta, devrait s'expliquer publiquement lundi prochain sur l'affaire Negreira.

Marca : "Que la magie ne se perde pas"

Du côté de la presse madrilène et de Marca, on s'attarde bien évidemment sur le quart de finale aller de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Chelsea, qui aura lieu ce mercredi (21h) à Santiago-Bernabeu. Le quotidien madrilène relaie également les déclarations du président de la Liga, Javier Tebas, sur l'arbitrage. "C'est nécessaire de réexaminer l'arbitrage."

AS : "Soirée des Champions"

Enfin, avant le premier des deux chocs entre le Real Madrid et Chelsea, AS rappelle que Karim Benzema a inscrit pas moins de 19 buts face aux équipes anglaises depuis le début de sa carrière.