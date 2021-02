FC Barcelone, Real Madrid : un ex de l'OL donne sa recette anti Messi et Benzema

Formé à l'OL et vendu au FC Valence en 2018 pour 15 M€, Mouctar Diakhaby s'est parfaitement acclimaté à la Liga. A 24 ans, l'ex international Espoirs tricolore compte déjà 83 matches sous les couleurs du FCV. Le changement de championnat lui a aussi permis de se frotter à la crème de la crème en matière d'attaquant avec Karim Benzema (Real Madrid) ou Lionel Messi (FC Barcelone).

Dans un entretien pour le dernier numéro de Onze Mondial, qui paraît ce lundi et qui est disponible dans notre kiosque digital ici, Mouctar Diakhaby a évoqué ces duels de haute volée : « Il n’y a pas de secret, il faut défendre tous ensemble parce qu’en un contre un, ça peut aller très vite (rires). Il faut faire bloc ensemble et avoir du soutien. Le foot, ce n’est plus comme avant. On ne se focalise plus uniquement sur un joueur. En Espagne, il n’y a pas de marquage individuel, c’est de la zone. Après, c’est toujours difficile de défendre contre ce genre d’attaquants ».

En trois ans, Mouctar Diakhaby a disputé quatre matches face au Real Madrid et au FC Barcelone. Le FC Valence n'a jamais perdu lorsqu'il était sur le pré (2 victoires, 2 nuls). Un porte-bonheur pour le club Che ?