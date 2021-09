FC Barcelone, Real Madrid : un gros complexe de Laporta face à Pérez ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

C'est sans doute calculé de sa part, mais le timing de l'interview de Javier Tebas interpelle. En effet, une source à la Liga avait expliqué récemment que le FC Barcelone pourrait finalement accepter le deal avec le fonds d'investissement CVC, après l'avoir d'abord refusé. Or, dans son entretien, Tebas cartonne le patron du Barça, Joan Laporta. Et sans ménagement.

"Le Barça a été d'accord avec CVC pendant un mois, a-t-il déclaré, jusqu'à ce que le Real Madrid dise non. Au club, il y a un complexe d'infériorité par rapport à Florentino Pérez." Tebas est allé encore plus loin en disant que Pérez a "kidnappé le Barça". Pour inciter Laporta à signer l'accord avec CVC concernant les droits d'exploitation de la Liga pour cinquante ans, on a connu mieux…

[ @sport ] | Javier Tebas: “Florentino ha secuestrado al #Barça. Sé con certeza que la partida de ###Messi no fue por razones financieras “. https://t.co/iJag9aTfjm — Azulgrana (@ibas_jordi) September 12, 2021