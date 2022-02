FC Barcelone : retraite imminente pour l'un des capitaines du Barça ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les chiffres de la saison 2020-2021 d'Antoine Griezmann

Deuxième capitaine du FC Barcelone derrière Sergio Busquets, Gérard Piqué, qui vient tout juste de fêter ses 35 ans, se poserait des questions sur son avenir, selon les informations du journaliste espagnol, Oriol Domenech.

Vers une retraite en fin de saison pour Piqué ?

Alors qu'il est encore sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le Barça, le défenseur central espagnol pourrait même décider de prendre sa retraite à l’issue de la saison. "La retraite ? J'ai parlé à mes coéquipiers et quand votre carrière est terminée, c'est l'abîme. Tu joues depuis que tu as 16 ans et soudain, un jour, tout est fini. Peu importe à quel point vous êtes préparé, on vous dit que c'est le précipice et qu'il faut beaucoup de temps pour s'adapter à une nouvelle vie", avait confié Gérard Piqué à ce sujet en décembre dernier.

📞 Telèfon negre - @orioldomenech



"Piqué acaba de fer 35 anys i no posaria la mà al foc perquè Piqué vulgui seguir jugant la temporada que ve"#OnzeE3

▶ https://t.co/3j42IcUhFc pic.twitter.com/89GW44gl2q — Onze (@OnzeTv3) February 4, 2022