FC Barcelone : Ronald Koeman recadre Joan Laporta !

Il faut toujours se méfier de l’eau qui dort. Alors que la situation du FC Barcelone semble aller mieux qu’il y a quelques semaines, Ronald Koeman n’a pas hésité à remettre en place Joan Laporta en confirmant des frictions en interne. « Ma relation avec Laporta s'est améliorée, mais la semaine dernière il s'est produit quelque chose qui n'est pas bien selon moi. Il suggérait que l'entraîneur n'avait pas tout les pouvoirs. Il a trop parlé », a soufflé l’entraîneur du Barça dans le média hollandais NOS.

Monté sur ressorts, le coach du FC Barcelone n’a pas hésité à enfoncer le clou. « Je pense qu'il faut toujours être clair. Quand toi, en tant que club, tu laisses que les choses se passent un peu et que tu n'es pas certain de l'avenir d'un coach, il y a beaucoup de spéculation, a-t-il poursuivi. Et si c'est toi le coach, ce ne sont pas des choses agréables. Je suis prêt à rester, je m'amuse ici. Grâce à moi, ce club a de l'avenir. »

Aux dernières nouvelles, Laporta ne serait pas totalement convaincu par Koeman malgré son soutien affiché récemment en public. Cela n’empêche pas les deux parties d’voir lancé l’idée de négociations autour d’une prolongation de contrat.

