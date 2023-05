FC Barcelone : Shakira a remis le couvert avec Lewis Hamilton

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Séparé de l'ancien défenseur central du FC Barcelone, Gérard Piqué, depuis l'été dernier, Shakira profite désormais de sa nouvelle vie aux États-Unis. Après avoir assisté le week-end dernier au Grand Prix de Formule 1 de Miami où elle a partagé un dîner avec le pilote britannique, Lewis Hamilton, la chanteuse colombienne a de nouveau passé du bon temps avec le sextuple champion du monde.

En effet, d'après The Sun et le Daily Mail, Shakira et Lewis Hamilton ont été aperçus à bord d'un yacht en compagnie d'un groupe d'amis, comme on peut le voir sur la photo ci-dessous. Un cliché qui n'a pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux où certains pensent qu'une idylle entre les deux stars naitrait.