FC Barcelone : Shakira envoie un tacle caché à Piqué sur sa dernière chanson

Alors que certains fans s'inquiétaient pour la santé d'un Shakira à nouveau célibataire après 12 ans de vie commune avec Gérard Piqué, la chanteuse colombienne a fait un retour fracassant sur le devant de la scène. En effet, ces dernières heures, la « bomba latina » a sorti « Don't you worry » (« Ne t'inquiètes pas » en français) en featuring avec David Guetta et les Black Eyed Peas.

« J'étais en bas et maintenant je me suis levée »

Certains voient d'ailleurs derrière ce clip futuriste un message à l'attention de Gérard Piqué, coupable de l'avoir trompé avec une hôtesse d'accueil du Barça : « Tout va être bien, je me sens si vivante, je vais vivre ma meilleure vie. Fais seulement ce que j'aime, j'étais en bas et maintenant je me suis levé, je continue à devenir plus sage », chante notamment Shakira.

Et voici le clip en question :

Alexandre Corboz

Rédacteur