FC Barcelone : Shakira lâche un nouveau scud sur Piqué en plein concert

Si elle est séparée de Gerard Piqué depuis plus d’un an maintenant, Shakira n’a toujours pas digéré la manière dont l’histoire s’est finie après douze ans de vie commune avec l’ancien footballeur du FC Barcelone.

Elle ne mentionne même plus son nom dans ses chansons

Puisque le diable est dans le détail et non contente de s’en prendre à Piqué et sa nouvelle fiancée Clara Chia dans son Vol.53 avec Bizarrap, la pop star colombienne ne rate jamais une occasion de taper sur le défenseur espagnol, sa famille et son entourage… Y compris lorsqu’elle est en concert à Miami.

Reprenant ainsi sa chanson La Bicicleta, écrite en 2017 lorsque la situation était encore idyllique avec Gerard Piqué, Shakira a carrément changé les paroles de sa chanson pour ne pas avoir à donner le nom de son ancien époux. Dans la version originale, la chanteuse mentionnait Piqué. Dans la version 2023, le nom du père de Milan et Sasha était remplacé par « un type ».

Par rapport à ce qu’elle a déjà fait depuis son divorce, c’est presque le sobriquet le plus gentil donné à Piqué. On avance…

