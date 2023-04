FC Barcelone : Shakira plaque Barcelone et envoie un dernier scud à Piqué !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

La romance entre Shakira et Gerard Piqué a tourné au vinaigre, c’est désormais officiel ! Désireuse de couper les ponts avec la ville de Barcelone, le chanteuse colombienne en a même profité pour régler ses comptes via un communiqué émouvant... et saignant.

« La ville où j'ai appris que l'amitié est plus longue que l'amour »

« Je me suis installée à Barcelone pour donner à mes enfants une stabilité, la même que nous recherchons maintenant dans un autre coin du monde à côté de la famille, des amis et de la mer, a affirmé Shakira. Aujourd'hui, nous commençons un nouveau chapitre dans la recherche de votre bonheur. Merci à tous ceux qui ont surfé tant de vagues avec moi à Barcelone, la ville où j'ai appris que l'amitié est sans aucun doute plus longue que l'amour. Merci à tous ceux qui m'ont encouragé là-bas, séché mes larmes, m'ont inspiré et m'ont fait grandir. Merci à mon public espagnol qui m'a toujours couvert de son amour et de sa loyauté. Car on ne se voit que plus tard et comme mon père l'a dit tant de fois, on se voit dans les virages ! »