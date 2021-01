FC Barcelone : Shakira révèle pourquoi elle ne veut pas épouser Piqué

Depuis 2000, Shakira et Gerard Piqué sont en couple. Une relation officialisée une année plus tard et qui dure, malgré les crises, les rumeurs de séparation, malgré l'agenda surchargé des deux stars. Mais jusqu'à présent, la chanteuse colombienne a toujours refusé d'épouser le grand défenseur du FC Barcelone. Pourquoi ? Elle l'a révélé la nuit dernière lors d'une interview à une émission américaine.

“A vrai dire, le mariage me fait peur. Je ne veux pas que Gerard me voit comme sa femme, je préfère qu'il me voit comme sa petite amie, son amante. C'est un fruit défendu, je veux maintenir notre couple en alerte, je veux qu'il pense que tout est possible en fonction de son comportement.” Il n'y a donc pas qu'en match que Piqué à la pression ! C'est aussi le cas à la maison !