FC Barcelone : Shakira va continuer sa sale guerre contre Gerard Piqué

Depuis son divorce avec Gerard Piqué, Shakira enchaîne les sorties acides à l’égard de l’ancien joueur du FC Barcelone et père de ses enfants, Milan et Sasha. Certaines de ses sorties, notamment le hit Vol.53 avec Bizarap, ont fait un carton en mode « revenge song ».

En marge de la semaine de la musique latine de Billboard à Miami Beach (Floride), Shakira s’est exprimé sur cette période étrange de sa vie où elle se sent particulièrement inspirée et qu’elle qualifie même de « lune de miel » sur le plan professionnel.

« Je ne suis pas une diplomate des Nations Unies »

« Il s'avère que j'étais moins fragile que je ne le pensais et que la musique a été mon principal outil de survie. Je suis surprise par la possibilité de faire de la limonade avec les citrons les plus amers », a glissé l’artiste colombienne, qui n’envisage pas de calmer ses attaques contre Piqué, elle qui ne regrette pas du tout de s’être lâchée :« On me disait : 'Change les paroles, ça ne peut pas sortir', et je répondais que je ne suis pas une diplomate des Nations Unies, je suis une femme, une louve blessée ».

Gerard Piqué, Clara Chia et leurs entourages respectifs peuvent s’attendre à prendre encore quelques missiles de Shakira.

👸🏼 Shakira luce espectacular a la salida de su charla en la "Billboard Latin Music Week". pic.twitter.com/CWtgJHpmUS — Hype Latinas (@HypeLatinxs) October 4, 2023

