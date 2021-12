FC Barcelone : sur quelle chaîne suivre le tirage des barrages de la Ligue Europa

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Passé le coup de massue de son élimination dès la phase de groupe de la Ligue des Champions, le FC Barcelone va devoir se remobiliser rapidement. Nouvel objectif des Catalans : se qualifier pour les 8e de finale de la Ligue Europa. Un barrage qui aura lieu les 17 et 24 février prochain en même temps que les 8e de finale aller de la Ligue des Champions.

Le Barça connaîtra son adversaire pour cette double confrontation à l'occasion du tirage au sort qui aura lieu ce lundi à Nyon (Suisse) à 13 heures.Ce tirage au sort sera diffusé sur RMC Sport 1, diffuseur de la compétition, ainsi que sur le site de l'UEFA.

Pour rappel, le Barça héritera forcément d'un deuxième de groupe de la phase de poule de la Ligue Europa, ce qui réduit à huit le nombre d'adversaires potentiels. A six étant donné que la Real Sociedad et le Bétis Séville sont dans la liste et que deux clubs d'un même pays ne peuvent s'affronter...

La liste complète des adversaires :

Glasgow Rangers (ECO)

Naples (ITA)

Lazio Rome (ITA)

Olympiakos le Pirée (GRE)

Braga (POR)

Dinamo Zagreb (CRO)