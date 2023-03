FC Barcelone : Tebas se moque de Laporta dans l'affaire Negreira

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

On le sait, les rapports entre Javier Tebas et Joan Laporta sont très mauvais. Le président de la Liga reproche au Barcelonais son implication dans le projet de Super League et d'avoir refusé d'impliquer son club dans le projet CVC, censé rapporter un gros pactole au football espagnol. Du coup, l'affaire Negreira est du pain béni pour Tebas, qui aurait réclamé la démission de Laporta.

Présent à Cadix ce week-end pour participer à un événement sur le sport, le patron de la LFP a évidemment été interrogé sur le scandale qui secoue le Barça. Et il s'est permis d'ironiser sur le président barcelonais : "Laporta voit des fantômes où il n'y en a pas, a-t-il déclaré par rapport aux allusions du Catalan sur le fait que le Real Madrid pourrait se cacher derrière la révélation du scandale. Cette affaire ne sent pas bon. Elle fait du mal et va continuer à faire du dégât au niveau de la réputation, et pas seulement à Barcelone mais à tous les clubs".