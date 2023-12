FC Barcelone : Ter Stegen en plein dilemme

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

C'est sans Marc-André ter Stegen que le FC barcelone a battu l'Atlético Madrid (1-0) hier grâce à un but de Joao Félix. Inaki Pena a livré un gros match dans les buts catalans en l'absence de Ter Stegen, dont la durée de l'indisponibilité reste inconnue à ce jour.

Il songe à l'opération

Et pour cause puisque l'Allemand, touché au dos, ne sait pas encore s'il doit ou non se faire opérer. D'après RAC1, il évalue actuellement si une intervention chirurgicale est nécessaire. Si l'opération était effectuée, il serait indisponible pendant environ deux mois et ciblerait un retour pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

ℹ️ Ter Stegen valora a aquesta hora si passa pel quiròfan per corregir els seus problemes d'esquena. Si s'opera ja, estaria uns dos mesos de baixa i treballaria per tornar a jugar als vuitens de final de la Champions



Més detallets 👇https://t.co/ZZuGn11jon — Xavi Hernández Navarro (@xavi__hdez) December 4, 2023

Podcast Men's Up Life