FC Barcelone - Mercato : mauvaise nouvelle avec Pedri !

Pedri est bel et bien de retour. Titulaire mardi contre le FC Porto (2-1) face au FC Porto mardi en Ligue des Champions, le milieu espagnol a disputé la totalité de la partie et a activé la dernière des clauses de performance stipulée dans son contrat lorsqu’il a signé au Barça en provenance de Las Palmas. Et l’intéressé va coûter plus cher que au Barça.

Le prix de Pedri gonflé ?

Comme le rapporte As, Pedri va ainsi générer de nouveaux revenus à son ancienne formation pour avoir disputé 45 minutes ou plus en 100 apparitions sous le maillot blaugrana. Désormais, le coût total de son transfert est compris entre 18 et 25 millions d’euros grâce à plusieurs bonus ! En juin 2019, l’international espagnol avait été vendu à peine 6 millions d’euros au FC Barcelone.

