FC Barcelone : trahison, ingratitude, égoïsme... Dembélé prend cher avant de signer au PSG

Xavi s'est montré très déçu au moment de commenter le départ d'Ousmane Dembélé au PSG. Mais c'est avant tout parce qu'il a passé beaucoup de temps à convaincre l'ailier de prolonger à l'hiver 2022 puis à le maintenir en forme. En vérité, le Français ne manquera à personne au FC Barcelone, où on a compris depuis longtemps qu'il ne valait pas les 140 M€ investis sur lui à l'été 2017 pour remplacer Neymar. Trop de blessures, trop de mauvais choix sur le terrain comme en dehors, pas assez d'investissement au sein du club, trop de dilettantisme...

Alemany voulait le faire partir l'an dernier...

Dans l'édition du jour de Sport, le journaliste Lluis Mascaro a signé un papier au vitriol concernant Dembélé. S'il estime que tous les footballeurs sont égoïstes par nature, il pense que l'ailier français est à un niveau encore plus élevé. Il n'hésite pas à employer des mots forts comme "trahison", "déloyauté, "cupidité" et "ingratitude" pour un joueur ayant passé la moitié du temps à l'infirmerie mais qui s'est quand même fait tirer l'oreille pour prolonger en janvier 2022. Mascaro rappelle d'ailleurs qu'à l'époque, Mateu Alemany avait bien compris le petit jeu de Dembélé et son agent, Moussa Sissoko. S'ils avaient fini par prolonger, c'est parce qu'ils n'avaient pas trouvé de club désireux de s'aligner sur leurs exigences financières. Alemany avait plaidé pour un départ libre dès l'été dernier. Ce qui aurait été dommage car ça nous aurait privé de cet article incendiaire...

