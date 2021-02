FC Barcelone : Umtiti se fait fracasser avant le PSG, Koeman aussi

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Real Madrid : les maillots 2020-2021 dévoilés

La belle série du FC Barcelone s'est arrêtée hier en Andalousie où le FC Séville a battu le Barça (2-0) en ½ finale aller de la Coupe du Roi grâce à des buts de Jules Koundé et Ivan Rakitic. Une défaite que l'ensemble des médias espagnols attribuent à deux hommes : Samuel Umtiti et Ronald Koeman. Selon Marca, « le rendement de Umtiti est alarmant et déficient, il condamne l'équipe ».

Le média souligne qu'en l'absence de Gerard Piqué et Auraujo, tous deux blessés, Lenglet aurait pu jouer en défense centrale, voire De Jong ou Busquets. « Koeam avait d'autres choix mais la titularisation d'Umtiti lui a peut-être coûté la finale », peut-on lire. L'ancien lyonnais a pris un petit pont de Koundé sur l'ouverture du score sévillane et son mauvais alignement a permis à Rakitic de doubler la mise.