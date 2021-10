FC Barcelone : un exploit rare de Pedri chasse déjà l'ombre de Messi

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Si le FC Barcelone a tourné une page importante dans son histoire avec le départ de Lionel Messi l'été dernier, la nouvelle administration du club tente désormais de promouvoir des talents de la Masia pour faire passer la pilule.

Le club a notamment confié le numéro 10 de Lionel Messi à Ansu Fati pour le responsabiliser avec l'espoir qu'il prolonge rapidement. Mais aujourd'hui la plus sûre pépite du club blaugrana se nomme Pedri qui, à 17 ans, a battu le record du nombre de matchs joués sur une saison avec son club et sa sélection (Euro + JO).

Désormais âgé de 18 ans et fraîchement prolongé jusqu'en 2026 avec une clause libératoire fixée au milliard d'euros, Pedri a également réalisé un triplé prouvant sa rare régularité. Le Canarien s'affiche à la fois dans les 30 du Ballon d'Or, parmi les favoris du Trophée Kopa et au palmarès du Golden Boy (meilleur joueur U21) où il pourrait succéder à Erling Haaland. Costaud.

😳 @Pedri is the only player nominated this year for the ...



✅ Ballon d’Or

✅ Trofeo Kopa

✅ Golden Boy

⁣

🤯 And he’s still only 18 ... pic.twitter.com/b6lGNvppmu