FC Barcelone : ter Stegen a pris sa décision pour l'opération

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Ce mardi, le quotidien Sport fait le point sur l'état de santé de Marc-André ter Stegen. Le gardien allemand souffre du dos, ce qui l'a contraint à déclarer forfait lors des trois derniers matches du FC Barcelone (contre le Rayo, Porto et l'Atlético). Jusqu'à présent, il essayait des techniques de guérison alternatives (repos, massages...) car il avait conscience qu'une opération lui ferait manquer plusieurs semaines de compétition.

Le contre-exemple Umtiti

Mais Sport a annoncé en ce début d'après-midi qu'il s'était résolu à passer sur le billard. Deux choses l'ont incité à se lancer. La première, c'est l'Euro 2024. Devenu titulaire de la Mannschaft, ter-Stegen veut disputer le championnat d'Europe, qui aura lieu en plus dans son pays. Pas question d'y participer diminué. La seconde, c'est le contre-exemple Samuel Umtiti. Terrorisé à l'idée de se faire opérer, le défenseur français a tout fait pour ne pas passer sur le billard. Il a en plus forcé pour jouer la Coupe du monde 2018 et ne s'en est jamais remis. D'après Sport, il pourrait manquer les deux prochains mois et demi de compétition et ne revenir qu'au moment des 8es de finale de la Champions League, fin février.

Le calendrier du FC Barcelone pour la saison 2023-24

🤔𝐋𝐚 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐓𝐞𝐫 𝐒𝐭𝐞𝐠𝐞𝐧



🛏️🆚El FC Barcelona disfruta este martes de jornada de descanso antes de preparar el partido ante el Girona del domingo



✍️@Jordigil https://t.co/F7F38dMT4T — Diario SPORT (@sport) December 5, 2023

Podcast Men's Up Life