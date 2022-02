FC Barcelone : un gros casse-tête se profile pour Xavi !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les chiffres de la saison 2020-2021 d'Antoine Griezmann

Lors du match nul concédé hier par le FC Barcelone face à son voisin de l'Espanyol (2-2), Ronald Araujo s'est blessé. Et les nouvelles ne sont pas bonnes pour le défenseur uruguayen, touché au pied gauche. L'ensemble des médias espagnoles s'accordent à dire que le joueur ne devrait pas être remis pour le prochain rendez-vous du Barça contre Naples, ce jeudi en Ligue Europa.

Un coup dur pour Xavi, qui s'appuie beaucoup sur Araujo depuis son retour en Catalogne, surtout qu'Umtiti, Lenglet, Sergi Roberto et Balde sont également sur le flanc. De plus, lors du prochain match de Liga contre Valence, Gerard Pique, expulsé hier, sera suspendu. Ne resterait donc plus que Mingueza et Eric Garcia...