FC Barcelone : un joueur a fait un geste déplacé après le derby, Xavi doit s’excuser !

Le FC Barcelone revient de loin. Grâce à un but de Luuk De Jong dans le temps additionnel, le Barça a arraché hier le match nul dans le derby catalan face à l'Espanyol (2-2). Après la rencontre, l'entraîneur blaugrana, Xavi, a livré son analyse du match.

« Nous aurions pu gagner le match. Nous avons dominé et créé des occasions. Nous avons dû régler le match lorsque nous étions dans nos meilleurs moments, a-t-il commenté en conférence de presse. En deuxième mi-temps, nous avons complètement contrôlé le match mais le but de de Tomas est venu. Mon sentiment est que nous avons perdu deux points, pas gagné un. Ce n'est pas facile de gagner ici. Le Real Madrid a perdu ici et il y a eu des minutes où nous avons très bien joué. Nous aurions pu gagner parfaitement. »

Une polémique a entaché le derby catalan. Sorti sur blessure, Ronald Araujo (22 ans) s’est distingué sur le banc de touche en chauffant le banc de l’Espanyol avec ses mains. Le défenseur central uruguayen a dessiné un « deux » avec ses doigts devant ses adversaires, ce qui semblait vouloir dire qu’il serait très content qu’ils finissent en deuxième division... Xavi (conférence de presse) et son joueur (Twitter) se sont excusés pour ce geste.

📲"Quiero pedir disculpas por el gesto desafortunado que tuve esta noche"



🚨🚨🚨COMUNICADO OFICIAL de ARAUJO tras su gesto en redes sociales que estamos viendo en #ChiringuitoDerbi con @alexsilvestreSZ pic.twitter.com/A5upzhAB96 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 14, 2022