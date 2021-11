FC Barcelone : un like de Pjanic sur le départ de Koeman fait polémique !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Miralem Pjanic au coeur de la tourmente. Le milieu de terrain du FC Barcelone, prêté au Besiktas Istanbul cette saison, a été accusé d’avoir liké un publication appelant au départ de son entraineur, Ronald Koeman, avant même qu’il soit limogé. Sur Twitter le joueur a tenu à se défendre.

« Dans un monde où tout le monde a les yeux rivés sur les écrans, il est très facile de mal comprendre quelqu'un et de sortir les choses de leur contexte. Tout au long de ma carrière, je n'ai jamais voulu blesser quelqu'un intentionnellement, indirectement ou directement. J'ai été élevé dans le respect de tous. Je souhaite à Ronald Koeman le meilleur pour son avenir. Je continuerai à me concentrer sur ce qui est le mieux pour mon équipe. » a écrit l’ancien joueur de l’OL et du FC Metz dans un communiqué.

Forcément les réactions se font vives puisque Pjanic a déjà ouvertement critiqué le coach néerlandais par le passé, dénonçant un manque de considération de sa part.