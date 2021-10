FC Barcelone : un nouveau Dembélé pousse au Stade Rennais

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Kamaldeen Sulemana dans les pas d’Ousmane Dembélé. Le jeune attaquant ghanéen (19 ans et 8 mois) est devenu ce week-end le plus jeune joueur à atteindre la barre des 4 buts avec le maillot du Stade Rennais depuis Ousmane Dembélé (18 ans et 8 mois) grâce à son chef d’oeuvre inscrit ce dimanche à Metz.

Des prestations en Ligue 1 qui affole même ses propres coéquipiers à l’image de Jonas Martin.« Kamaldeen Sulemana ? c’est un crack. C’est un joueur comme il n’y a pas beaucoup dans les équipes. Il est capable de se créer des situations tout seul, il n’y a pas besoin de beaucoup de monde autour de lui » a déclaré le milieu de terrain rennais (propos rapportés par Ouest-France). Avec de telles performances, nul doute que l’attaquant arrivé cet été en provenance du FC Nordsjaelland (D1 Danoise) pour 15 millions d’euros, risque d’attirer les regards de grosses écuries européennes.

Kamaldeen Sulemana (19 ans et 8 mois) devient le plus jeune joueur à inscrire son 4e but avec le @staderennais en @Ligue1UberEats depuis Ousmane Dembélé (18 ans et 8 mois) le 16 janvier 2016. @PSSportsFR #FCMSRFC — Stats Foot (@Statsdufoot) October 17, 2021