FC Barcelone : un nouveau tremblement de terre se prépare autour de Messi !

Le feuilleton Lionel Messi semble enfin terminé. Pendant plusieurs jours, les supporters du FC Barcelone ont craint de voir partir leur meilleur joueur depuis ces 15 dernières années. Finalement, le prodige argentin (33 ans) est resté fidèle à son club de cœur même s’il ne semble pas encore tout à fait dans son assiette.

Ce constat doit peut-être trouvé sa cause dans le départ à venir de Ricard Pruna. La Cadena COPE croit en effet savoir que celui qui officie en tant que médecin du club depuis 26 ans a décidé de claquer la porte en raison de la gestion du président Josep Maria Bartomeu.

L'historique Pruna poussé vers la sortie

Ce dernier aurait donné plus de pouvoir à un certain Ramon Canal, qui a réduit considérablement les prérogatives de Pruna en interne. Depuis novembre 2019, ce dernier n’exerce par exemple plus ses fonctions sur les joueurs de l’équipe première du Barça, où Messi lui fait pourtant une confiance absolue. L’arrivée cet été de Lluis Til, en provenance de l’AS Monaco, n’a été que la confirmation de sa mise à l’écart progressive.