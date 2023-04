FC Barcelone : un projet à 1,45 Milliard officialisé !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Avec 11 points d' avance sur le Real Madrid, le FC Barcelone fonce vers la Liga. Mais son actualité, ce lundi, est marquée par une annonce faite par sa direction. Le projet Espai Barça va en effet voir le jour avec un financement à hauteur de 1,45 milliard d'Euros qui garantit le démarrage des travaux de rénovation du Camp Nou. «Le Club a clôturé le financement avec un total de 20 investisseurs et pour une valeur qui sera de 1,45 milliard d’euros, un chiffre qui couvre le coût des travaux de l’Espai Barça», indique le communiqué du Barça.

Goldman Sachs et JP Morgan parmi les investisseurs

Goldman Sachs et JP Morgan foint notamment partie des investisseurs. «Le FC Barcelone continue de progresser dans son plan stratégique et dans le développement du projet Espai Barça, obtenant une flexibilité maximale pour trouver les meilleures propositions en termes de coût et de temps. Tout au long du processus, les efforts des membres du conseil d’administration et des propres équipes du club ont été complétés par des partenaires de référence, tels que Goldman Sachs, JP Morgan, JLL, Pérez-Llorca, DLA Piper, Key Capital Partners, Legends et IPG 360, entre autres. L’objectif est de combiner l’expérience et les connaissances des équipes et des professionnels du Club avec les meilleures pratiques dans les différents domaines associés au projet Espai Barça». (avec Foot Mercato)