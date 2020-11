FC Barcelone : un projet ambitieux va être présenté à Messi !

Comme nous vous le révélions jeudi soir, Jordi Farré, l'un des pré-candidat à la présidence du FC Barcelone a dévoilé son plan à TyC Sports concernant Lionel Messi. Un plan qui inclut le départ d'un an de l'Argentin à son club formateur des Newell's Old Boys. « Dans la vie, c'est important. Soyons reconnaissant », a expliqué ce candidat.

Mais ce n'est pas l'unique point développé par Jordi Farré concernant l'avenir à plus long terme de la Pulga qu'il veut transformer en Ambassadeur de la marque FC Barcelone sur le plus long terme et une fois que l'intéressé aura terminé sa carrière.

« Nous pouvons faire de Messi le nouveau Jordan »

« Nous n'allons pas attendre d'avoir gagné pour parler avec le père de Leo. Nous allons nous mettre au travail pour arriver aux élections avec la tranquillité d'esprit qu'il restera. Nous avons un projet de vie pour lui. Leo restera aussi longtemps qu'il le voudra », a expliqué le candidat.

Jordi Farré voit Messi se reconvertir en tant que commercial : « Il faut que ce soit l'image du club, que ce soit en tant que président d'honneur ou ambassadeur, nous allons lui faire gagner de l'argent. Nous avons aussi un projet économique pour réunir les marques de Barcelone et de Messi, mais je dois d'abord lui expliquer en personne. C'est un projet brutal. Nous pouvons faire de Messi le nouveau Jordan ».