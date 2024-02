FC Barcelone : un Xavi offensif contre le Real Madrid avant Alavès

"Demain, il faut gagner, face à rival très difficile à jouer sur son terrain. Ensuite, il faudra attendre. Le Real et Gérone ont fait mieux que nous jusqu'à présent mais il reste 16 matches. Je veux aller pas à pas."

"J'ai toujours dit qu'il fallait juger les saisons à leur terme. Mais ici, c'est chaque semaine. J'ai dit au président qu'il fallait changer quelque chose et en annonçant publiquement mon départ, je pense que les choses iront en s'améliorant. Ce qu'il a dit ne m'a pas surpris. Je savais que si je n'atteignais pas les objectifs, je devais partir. Quand je suis arrivé, c'est ce que nous avons fait. La deuxième année a été très bonne, la troisième ne nous verra pas atteindre les objectifs, même s'il reste la Champions League. Ce que le président a dit, c'est ce que je lui ai dit il y a un mois. Je ne pars pas à cause de la presse ou parce que je n'en peux plus. Simplement parce que le club a besoin d'un changement."

"Je ne suis pas le président de la Fédération ou celui de la Liga. Moi, ça me surprend qu'on permettre à la télévision d'un club de critiquer autant les arbitres. Ça altère totalement la compétition, semaine après semaine. Cela conditionne au maximum les arbitres. Diego Simeone l'a dit : nous ne sommes pas des imbéciles, tout le monde voit ce qu'il se passe."

"Vitor s'est considérablement amélioré au niveau de sa condition physique car il est arrivé après une blessure. Je pense qu'il sera important pour la fin de la saison. Son but contre Pampelune est tombé au bon moment pour lui permettre de prendre confiance et de se libérer. Mais il faut faire attention avec lui, surtout au niveau physique.

🎙️ Xavi on Vitor Roque: "He is getting stronger and is adapting. The goal was great for his confidence level — he will show us his full potential." #AlavésBarça pic.twitter.com/qO7svAEyr1