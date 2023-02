FC Barcelone : une affaire embarrassante soulevée par la justice espagnole

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Beaucoup de bruit pour rien ? Difficile de le dire. Mais selon deux médias espagnols, As et la Cadena Ser, le FC Barcelone fait à l'heure actuelle l’objet d’une enquête de la justice espagnole. En cause ? Des versements occultes à la société d’un ancien arbitre espagnol pendant trois saisons. L'origine de l'affaire remonte à un contrôle fiscal sur une somme d’1,4 million d’euros facturée à la société DASNIL 95 entre 2016 et 2018. Cette société appartient à José María Enríquez Negreira, ancien arbitre et surtout vice-président du Comité technique des arbitres entre 1994 et 2018.

Depuis que l'affaire s'est répandue dans la presse, on sait qu'Enríquez Negreira en a dit plus à la Cadena SER assurant qu'il n'avait favorisé le Barça dans aucune décision ou nomination arbitrale et que son travail consistait à conseiller verbalement les Catalans et notamment les joueurs pour savoir quelles attitudes ils devaient avoir avec le corps arbitral.

Le président Joan Laporta s’est refusé à tout commentaire. Xavi, lui, en conférence de presse, a répondu en voulant se "concentrer sur le football". A suivre...