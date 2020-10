FC Barcelone : une figure du Real Madrid se paye Antoine Griezmann !

Antoine Griezmann vit une période très délicate au FC Barcelone. Si Ronald Koeman semblait parti pour lui faire confiance, l'international tricolore ne répond pas franchement aux attentes pour l'instant. Pas plus qu'il n'est apprécié des cadres du vestiaire blaugrana, Lionel Messi en tête. Une greffe difficile qui est largement moquée en Espagne.

Guti se moque des galères du Français au Barça

Ambassadeur de la Liga et ancien coach d'Almeria, l'ex star du Real Madrid Guti a été invité à s'exprimer à quelques jours du Clasico Barça – Real. Lancé sur ses recrues idéales pour les deux géants ibériques, l'élégant (ex) milieu de terrain a, en bon supporter des Merengue, chambré Antoine Griezmann : « Pour le Real, Neymar et Mbappé. Pour Barcelone, aucun d’entre eux, laissez-les rester avec Griezmann », a-t-il rigolé, faisant référence au rendement décevant du Champion du Monde.

Concernant le Classique de ce samedi (16 heures), Guti voit les nouveaux visages de Liga prendre le pouvoir : « Il y a de grands joueurs des deux côtés, mais je vais opter pour les jeunes. C'est sûrement Ansu Fati à Barcelone et Vinícius au Real Madrid qui feront la différence. Ce sont des joueurs très talentueux qui vont beaucoup apporter à la Liga ».