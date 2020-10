FC Barcelone : une légende fait un sombre présage pour Messi en Champions League

Ce soir, le FC Barcelone dispute un premier gros test en Champions League sur la pelouse de la Juventus Turin. Les supporters blaugranas peuvent être inquiets, étant donné que leurs joueurs se sont inclinés au Camp Nou samedi dernier face à l'ennemi juré du Real Madrid (1-3). Il n'en fallait pas plus pour que la légende Rivaldo écarte le FCB de la liste à la victoire finale en C1.

"Je n'ai pas beaucoup d'espoir pour cette saison"

"Depuis le Clasico et vu comment cette saison est née, je ne reconnais pas le Barça des autres années, a expliqué le Ballon d'Or 1999 dans sa chronique pour Betfair. Sincèrement, je n'ai pas beaucoup d'espoir pour l'équipe cette saison. Elle ne montre aucun signe d'alchimie, de cette énergie nécessaire pour pouvoir lutter pour la victoire finale en Champions League ou aller loin. Bien sûr, elle va pouvoir lutter avec le Real Madrid et l'Atlético en Liga parce qu'elle a de grands joueurs et que ce maillot génère beaucoup de respect, mais je ne suis pas confiant pour ce qui est de l'Europe".

Rivaldo a ajouté concernant Messi : "Il joue bien mais il peut être encore meilleur". Au vu de ses statistiques en Liga (1 but, 2 passes décisives en 5 matches), difficile de le contredire…