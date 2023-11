FC Barcelone : une statistique terrifiante liée à Messi tombe sur Gavi

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Victime d'une rupture complète du ligament croisé antérieur du genou droit et d'une blessure associée au ménisque externe avec la sélection espagnole, le milieu de terrain du FC Barcelone, Gavi, va être éloigné des pelouses jusqu'à la fin de la saison.

AS a révélé une statistique édifiante au sujet du milieu de terrain blaugrana, dont c'est la première grave blessure depuis le début de sa carrière. Depuis qu’il a fait ses débuts en pro, l'international espagnol a déjà disputé 148 matchs toutes compétitions confondues avec le Barça et la Roja, soit un total de 9 410 minutes. À 19 ans, Gavi a donc déjà joué dix fois plus que Lionel Messi, Xavi ou encore Andrés Iniesta à son âge.

FC Barcelone : le club va toucher le pactole après la blessure de Gavi https://t.co/rwTFk3rHGo — But! Football Club (@club_but) November 22, 2023

Podcast Men's Up Life