FC Barcelone : une très bonne nouvelle se profile pour Messi face au PSG

Le FC Barcelone reçoit la Real Sociedad mercredi au Camp Nou pour le compte de la 19e journée de L1. Il s’agit d’un choc puisque le club basque est actuellement leader de la Liga... avec pas moins de neuf points d’avance sur le club catalan !

Les coéquipiers de Lionel Messi doivent donc impérativement s’imposer pour ne pas être complètement largués au classement et refaire le plein de confiance avant de croiser la route du PSG en Ligue des champions.

Piqué de retour, Fati déjà out ?

Si le double affrontement face au champion de France est encore loin (16 février-10 mars), le capitaine pourrait avoir reçu une excellente nouvelle en vue de ce choc. L’émission « Tot Costa » de Catalunya Radio croit savoir que Gerard Piqué fait tout pour être rétabli pour le match retour au Parc des Princes.

Victime d’une entorse de la cheville le 21 novembre contre l’Atlético Madrid, le champion du monde 2010 a entamé une course contre la montre pour affronter le PSG. Piqué aurait d’excellentes sensations depuis sa convalescence entamée il y a trois semaines et se montrerait très optimiste pour être de retour le 10 mars à Paris. En revanche, Ansu Fati ne devrait pas être opérationnel, lui qui a été opéré du genou gauche le mois dernier.

À propos du PSG, Ronald Koeman ne veut pas encore se projeter. « C’est difficile de se prononcer maintenant étant donné qu’on parle de matches en février et mars, a-t-il argumenté en conférence de presse. Tout ce que j’espère, c’est d'avoir tous les joueurs disponibles, ce qui voudrait dire qu’on serait plus forts qu’aujourd’hui. Du côté du PSG, il peut aussi avoir des hauts et des bas. Je suis sûr que nous allons nous améliorer. »