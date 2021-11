FC Barcelone : Vigo, une humiliation remontant à avant Messi et Xavi

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

A la mi-temps du match contre le Celta Vigo hier, on se disait que Xavi allait récupérer une équipe s'étant remise sur le droit chemin. Quatre jours après le succès à Kiev (1-0) qui a permis au FC Barcelone de s'emparer de la 2e place de son groupe de Champions League, un succès au Balaidos lui aurait permis de se resituer dans les hautes sphères du classement de Liga. Et puis, après la pause, tout a déraillé et l'équipe galicienne a fini par égaliser au bout des arrêts de jeu pas Aspas (96e)…

Une statistique doublement incroyable montre à quel point le mal est profond chez les Blaugrana. Le Barça n'avait plus dilapidé un avantage de trois buts en Liga depuis le 19 janvier 1998, à domicile contre Valence (3-4). A l'époque, ni Xavi ni Lionel Messi n'avaient encore percé chez les pros. Mais le plus incroyable, c'est que pendant ces 21 ans, les Blaugrana ont mené 276 fois par trois buts ou plus. Ça fait plus de 13 fois en moyenne par saison. Incroyable…

Barcelona had won 276 consecutive LaLiga matches when leading by 3 goals at any point.



Barcelona hadn't blown a 3-goal lead in a LaLiga match since Jan. 19, 1998 against Valencia (lost 4-3). h/t @StatsBySTATS https://t.co/ZrzFWy0lCk — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) November 6, 2021