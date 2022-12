FC Barcelone : Xavi a allumé la mèche, le Real Madrid a explosé !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Le 20 mars dernier, un Real Madrid leader de la Liga et qui venait d'éliminer le PSG en Champions League accueillait le FC Barcelone, alors en reconstruction, pour un Clasico que l'on pensait déséquilibrer. Et effectivement, il l'a été, mais pas dans le sens attendu ! Les Blaugrana se sont baladés sur la pelouse de leur plus grand rival, inscrivant quatre buts qui auraient pu faire six ou sept avec plus de réussite. Un 4-0 inattendu mais qui trouve son origine dans le discours fédérateur prononcé par Xavi juste avant le coup d'envoi.

La série documentaire "Une nouvelle ère" sur la saison passée du FCB a dévoilé ce que l'entraîneur avait dit à ses joueurs : "Curieusement, aujourd'hui, alors qu'on joue à Madrid, c'est le jour où je suis le plus serein. Je pensais que ça allait être plus intense, que je serai plus nerveux, mais je suis tranquille. Vous savez pourquoi ? (Alba répond : "Parce qu'on va gagner !") Il y a ça, oui. Mais aussi parce que vous avez montré que vous donnez tout sur le terrain. Aujourd'hui est un jour de patience et de personnalité. Patience avec le ballon. Ils vont désespérer, se faire siffler. C'est le match que nous voulons. Si vous donnez tout et que vous jouez en équipe, nous sommes meilleurs que Madrid. Je payerai pour jouer. Vraiment, je payerai pour jouer...".