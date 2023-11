FC Barcelone : Xavi perd son sang froid et a creusé un fossé avec ses dirigeants

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Xavi n’a pas fini de se faire tomber dessus. Après la victoire poussive du FC Barcelone contre Alavès dimanche (2-1), l’entraîneur espagnol a expliqué que son équipe jouait mal en raison des critiques de la presse. « Je n'ai aucun doute sur le fait que les critiques de la presse affectent l'équipe. Cela m'est arrivé en tant que joueur et je le vois maintenant, a-t-il lancé en conférence de presse. Il se génère une atmosphère de négativité qui nous nuit. Cela touche surtout les plus jeunes, pas les plus expérimentés. Nous devons les protéger. »

Xavi pas suivi par le board du Barça

Selon José Alvarez, cette sortie cinglante aurait surpris l’état-major du FC Barcelone au plus haut point. « Ce message au sujet de la presse n’était pas préparé et a surpris sa propre équipe de communication, a affirmé le journaliste d’El Chiringuito. Il a surpris et n’a pas été compris du tout par les dirigeants du Barça. »

😱 ¿LÍO EN 'CAN BARÇA'? 😱



🔥"La cúpula del club no está de acuerdo con el discurso de Xavi".



💣 "¿La culpa de la prensa? Su mensaje sorprendió".



ℹ️ @10JoseAlvarez pic.twitter.com/hlOEeKD1qY — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 13, 2023

Podcast Men's Up Life